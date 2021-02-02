شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق «الداخلية» الذكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشف العميد حسين الحارثي، المدير العام للخدمات الذكية والأمن الرقمي في وزارة الداخلية، أن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن عدد المستفيدين من تطبيقها الذكي (moiuae) بلغ مليونين و83 ألفاً و 174 حتى اليوم، وهم الذين حملوا التطبيق عبر المتاجر الرئيسية الثلاثة العالمية، ليستفيدوا بذلك من الخدمات المستحدثة والذكية التي تقدمها الوزارة عبر التطبيق أو على موقعها الإلكتروني (moi.gov.ae).

وأشار إلى أن متاجر التطبيقات، وعبر أدواتها في التقييم التي تستند إلى آراء المتعاملين، وضعت تطبيق الداخلية بأعلى الدرجات، مسجلاً 4.7 على متجر«Goggle» و4.7 على«apple» و4.8 على متجر «Huawei»، ما يؤكد ثقة المتعاملين بجودة خدمات الوزارة الذكية.