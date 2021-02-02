غرفة القاهرة وشركة "إى أسواق مصر" تدشنان منصة إلكترونية للمصانع والشركات والتجار

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القاهرة - سامية سيد - العربي: هذا التعاون في إطار إستراتيجية "إتحاد" لدعم منتسبي الغرف وتفعيل تجربة التحول الرقمي

وقعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الاسواق الالكترونية "إي أسواق مصر" Misre-Aswaaq"إحدى شركات اي فاينانس للتعاون فى تشغيل منصة أسواق مصر www.aswaaqmisr.com كمنصة التجارة الإلكترونية الوطنىية للمصانع والشركات والتجار"B2B, B2C .B2B2C "

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، والسيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"المالكة لشركة "إي أسواق مصر".

وقال المهندس إبراهيم العربي إن مذكرة التفاهم تاتي في اطار إستراتيجية الإتحاد العام للغرف التجارية لدعم التجار أعضاء الغرفة والأهتمام بتفعيل تجربة التحول الرقمي لمنتسبي الغرف التجارية تماشيا مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين حيث تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية وشركة التجارة الإلكترونية الوطنية ( إى أسواق مصر) فى دعم التحول الرقمى خاصة فى ظل اتجاه الدولة إلى تطوير الأداء الإقتصادى.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تطوير وتشغيل المواقع التجارة الإلكترونية تعتبر خطوة هامة فى طريق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة فى الدولة ومساندة لمنتسبي الغرف التجارية في اتخاذ الطرق الحديثة في تسويق منتجاتهم والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي ويحقق المشاركة الفعالة في التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي ويتناسب مع ورؤية مصر 2030.

وتعقيبا على هذا الإتفاق، أعرب السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"المالكة لشركة " إي أسواق مصر"عن سعادته بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبه المختلفة والذي يأتي تأكيدا على علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين ، حيث تهدف مذكرة التفاهم الى المُضي قُدما نحو تقديم خدمات جديدة تدعم التجارة والصناعة في مصر من خلال منصة " أسواق مصر"، ويمثل هذا التعاون خطوة على طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية،واعتماد منصةأسواق مصركمنصة التجارة الإلكترونىة الوطنية لتطوير الحركة التجارية بين الشركات والمصانع والتجار والمستهلك المصري.

وقال احمد الوسيمي نائب اول رئيس غرفة القاهرة ان التعاون مع شركة (شركة إى أسواق ) يأتي من منطلق إنها تمتلك بنية تحتية عالية التقنية طبقاً لأحدث القياسات العالمية وتتمتع بخبرات واسعة فى مجال بناء الأسواق الإلكترونية وتشغيلها ويدعم ذلك بمكاتب خدمة لجميع المحافظات بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفنى للمصنعين والتجار المتعاقدين بما يحقق خدمات متطورة لمنتسبينا وهو الامر الذي نحرص عليه كمجلس ادارة غرفة القاهرة في تطوير الخدمات للتجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي غرفتنا والسعي إلي تحسينها باستمرار بما يتناسب مع التطورات العصرية وخطة الدولة التطويرية والتنموية 2030.

وقال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة إن هدفنا توفير خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة تلبي متطلباتهم التجارية والصناعية حسب التطورات العصرية ولذلك دائما نبحث عن كل ما هو جديد لمساندتهم بخدمات تطور وتنمي من الحركة التجارية علي المستوي التجاري والصناعي والخدمي مع جهات مختلفة وتنوع المصادر التي تقدم خدمات لمنتسبي الغرفة للحصول علي اعلي جودة لهذه الخدمات.

وقال وليد رمضان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الاعمال انه سيتم عرض وتسويق منتجات أعضاء الغرفة من الشركات و التجار على منصة أسواق مصر للتجارة الإلكترونية وتفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة وربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة ومشاركة دورية لحركة المبيعات والعمليات الناجحة لدراستها و تعظيمها ووضع حلول للعقبات التي قد تظهر.

ومن جانبة قال إسلام حسن مامون العضو المنتدب لشركة إى أسواق أن منصة "أسواق مصر" ستقوم بتطوير سلاسل الامداد و تطويرها الي سلاسل قيمة المضافه عن طريق التجارة الإلكترونيه و ذلك بغرض تسويق منتجات مصنعى المنتجات الأوليه ومصنعى المنتجات التامة والشركات التجارية وتجار التجزئه وإتاحة العديد من طرق الدفع و التمويل الإلكترونيه بين كل طرف وذلك لتسهيل وصول منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكبر قاعده من العملاء داخل مصر وخارجها لتنشيط الاستهلاك المحلي والترويج علامة " صنع في مصر" في الأسواق العالميه بما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بشكل عام، كما سيتم تصميم برامج تسويقية خاصة للشركات المعتمدة من الغرف التجارية ،ولأول مرة إتاحة التمويل الرقمي للسادة أعضاء الغرف من الشركات والتجار لتمويل شراء مدخلات المنظومه التجارية مع تنوع طرق السداد، تفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة، ربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة، إتاحة حزم برامج ERP لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة و لتسهيل ربط مخزون ومبيعات الأعضاء بمنصة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اضاف فيه محمود عثمان رئيس القطاع التجاري أن شركة "إى أسواق مصر" ستكون بمثابة ذراع التجارة الإلكترونية للغرفة التجارية للقاهرة وأن إستراتيجيتها دعم و تطوير الشركات الصغيره والمتوسطه بإعتبارها ركيزة الاقتصاد المصرى كما آنه سيتم مباشرة من الشهر الجارى بالتعاون مع لجنة التطوير ومجلس شباب الأعمال بقيادة وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة، تواجد فريق مدرب بالغرفة لتدريب التجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية ضم منتجاتهم للمنصة والبيع والشراء و إدارة عملياتهم التجارية إلكترونيا للوصول إلى أفضل تكلفة شراء والوصول لأكبر شريحة من العملاء.