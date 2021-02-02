شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كيفية المشاركة بمبادرة تبنى مواقع الشعاب المرجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر، مبادرة تبني مواقع الشعاب المرجانية، بهدف المساعدة في رفع الوعي البيئي وتعزيز المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة، موضحة أن المحطة الأولي للمبادرة في مدينة دهب، جنوب سيناء.

ماهى مبادرة تبنى مواقع الشعاب المرجانية؟

هي مبادرة أطلقتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع مجتمع الغوص في مدينة دهب لرفع الوعي البيئي، وحماية مواقع الغوص والحياة البحرية، وتشجيع المجتمع على المشاركة في حماية البحر الأحمر، وستقوم الغرفة بإدارة هذه المرحلة التجريبية من المبادرة بالتعاون مع مبادرة إيكو دهب التي ستتولى تنسيق المبادرة مع المشاركين في مدينة دهب.

ما هى أهداف المبادرة ؟

- تشجيع مراكز الغوص الأعضاء بالقيام بتبني مواقع الشعاب المرجانية خاصة القريبة من المركز.

- التزام المركز بواجباته ومسئوليته في تبني مواقع الشعاب المرجانية لمدة عام.

- يجوز أن يتم تبني موقع الشعاب المرجانية للعديد من المراكز في نفس الوقت.

- ستكون الأولوية في منطقة اللاجون في دهب لمراكز الأنشطة البحرية.

ما هى خطوات تبني موقع الشعاب المرجانية؟

- ملء البيانات المطلوبة في النموذج المعد على موقع غرفة سياحة الغوص.

- سيتمكن المركز المتقدم من الاختيار بين أربع مواقع من التي تم تحديدها باستمارة التسجيل وسيتم تعيين الموقع حسب أولوية التقدم.

- عند تبني موقع للغوص يلتزم المركز بواجباته ومسئوليته تجاه موقع الشعاب المرجانية لمدة عام، وبعد مرور عام ستقوم المراكز بالتناوب على تبني مواقع أخري لضمان المسئولية المشتركة.

ما هى شروط تبني موقع الشعاب المرجانية؟

- الحفاظ على نظافة مواقع الشعاب المرجانية بما في ذلك منطقة الشاطئ

- توثيق نوع وكم النفايات التي تم جمعها على مدار الشهر بعد القيام بحملات تنظيف الشاطئ أو تنظيف قاع البحر.

- التأكد من إفراغ صناديق النفايات في المنطقة المحيطة لموقع الشعاب المرجانية والتخلص منها بطريقة مناسبة حتى لا تعود النفايات مجدداً في البحر.

- نشر الوعي البيئي للزائرين من خلال النصائح والإرشادات التي تساعدك على ذلك.

- تصوير موقع الشعاب المرجانية الذي قام مركزك بتبنيه مرتين على مدار العام، مرة في خلال فصل الشتاء ومرة في خلال فصل الصيف، وإرسال مقاطع الفيديو وصور الشعاب المرجانية إلى الغرفة لتساعد في تسجيل مدي صحة أو تأثر الموقع بمرور الوقت.

- التواصل مع الشركات، الفنادق، المطاعم والمحلات التجارية المحيطة بموقع الشعاب المرجانية لتشجيعهم على إدارة النفايات، التخلص من البلاستيك بصورة مناسبة، ولتفعيل دورهم في رفع الوعي البيئي لدي زائريهم كمثال عن طريق نصحهم بعدم لمس الشعاب المرجانية أو استخدام كريمات الوقاية من الشمس السامة، التعاون مع المشاريع المحيطة بموقع الشعاب المرجانية الذي قمت بتبنيه يساعدك على استمرارية الحفاظ على البيئة المحيطة نظيفة.

- توثيق الحياة البحرية التي توجد بصورة مستمرة في الموقع الذي قمت بتبنيه من الكائنات الكبيرة والنادرة مثل السلاحف، المانتا أو الكائنات الدقيقة.

- توثيق بالصور أو مقاطع الفيديو الشعاب المرجانية المتضررة، المصابة أو التي تعرضت للتبيض أو ينمو عليها الطحالب.

- الإبلاغ عن الانتهاكات البيئية أو المخالفات في موقع الغوص الذي قمت بتبنيه .

- إرسال تقرير شهري عن الإنجازات التي قمت بها.

- سيتم إرسال تذكير في حالة عدم استلام التقرير الشهري من المركز، وفي حالة استمرار المركز بعدم الإبلاغ سيتم اعتبار مشاركته في المبادرة لاغية.

- تبني المركز لموقع الغوص لا يعطي أي سلطة للمركز لمنع أي مراكز أخري من الوصول أو ممارسة النشاط الخاص بهم في الموقع وليس لهم أي أحقية بفرض أي رسوم.

- في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات بقوم المركز بإبلاغ الغرفة وتجنب التعرض مع المخالفين.

- يجب على جميع المراكز المشاركة إتباع تعليمات الآمان والسلامة والاشتراطات الفنية الخاصة بالغرفة والقوانين والقرارات الخاصة بالمحميات الطبيعية في مصر.