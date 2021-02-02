شكرا لقرائتكم خبر عن "جلاكسو جروب" تتلقى ثالث عرض لشراء حصتها فى مصر من "راميدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية-راميدا، تقدمها بخطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المُقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين (GSK Egypt)، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تابعة لمجموعة شركات جلاكسو جروب ليمتدGlaxoSmithKline plc group ، وذلك في إطار قيام شركة جلاكسو جروب ليمتد بعرض بيع كامل حصتها البالغة 91.2% من أسهم شركة جلاكسو مصر (الصفقة).

وتعتزم شركة «راميدا» بناءً على موافقة مجلس الإدارة، القيام بإجراء عملية شاملة للفحص النافي للجهالة بشأن الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتشغيلية والتنظيمية للشركة المستهدف الاستحواذ عليها، والتي من المتوقع أن تشكل أساسًا لتبادل المزيد المناقشات حول الصفقة.

وهذا هو ثالث عرض تتلقاها شركة جلاكسو جروب لشراء حصتها في شركة جلاكسو مصر، بعد توقيع مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة حكمة فارما سيوتيكلز بي.ال.سي (الشركة الراغبة في الاستحواذ)، ثم تلقيها عرض ثاني من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما مصر)، تبدي فيه رغبتها بتقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسي في الشركة.