شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أوبك يجتمعون وسط مخاوف إزاء الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد خبراء أوبك+ اجتماعا افتراضيا اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يغطي فيه ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو عام على مخاوف مستمرة بشأن تعافي الطلب على الخام.

بدأت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها في حوالي الساعة 1200 بتوقيت جرينتش وتقوم بمراجعة توقعات الطلب وامتثال الدول لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. وتجتمع لجنة وزارية غدا الأربعاء لاستعراض وضع السوق.

ارتفع النفط من مستوياته التاريخية المتدنية، التي بلغها العام الماضي مع انهيار الطلب بسبب وباء فيروس كورونا، بفضل تخفيضات إنتاج أوبك+ القياسية.

وسجل الخام اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته في نحو عام بالقرب من 58 دولارا للبرميل.

وقال أحد محافظي أوبك "بداية إيجابية... المجموعة تريد عقد لقاء سريع مع جدول أعمال إيجابي".

ولكن ثمة قلق إزاء وتيرة تعافي الطلب.

وخفضت وثيقة لأوبك مُعدة للجنة الفنية المشتركة واطلعت عليها رويترز نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 5.6 مليون برميل يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن أحدث التقديرات المنشورة.

خفضت أوبك بشكل متكرر توقعاتها منذ يوليو الماضي مع استمرار تأثير الوباء.

وقال مصدران من أوبك إنه من غير المتوقع أن يوصي اجتماع اللجنة الفنية المشتركة والاجتماع الوزاري غدا بأي تعديلات على سياسة إنتاج النفط.

وأفادت وثيقة ناقشها خبراء بأوبك+ بأن التخفيضات الكبيرة التي ينفذها منتجو النفط ستغير وضع السوق لتسجل عجزا في 2021، على الرغم من خفض توقعات الطلب العالمي على الخام بسبب زيادة إجراءات احتواء فيروس كورونا.