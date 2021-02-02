شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسات اليوم.. والأسواق الإماراتية تربح 10.5مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.35% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8618.57 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.02% رابحاً 27.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2724.13 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 363.50 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.12% رابحاً 63.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.145 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 801.388 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 10.5 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحاً 0.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.68 نقطة.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 6.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5752.79 نقطة، وتراجع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.760% خاسراً 27.587 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.606 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8618.57 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 167.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25067.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.6 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.86%،يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.51%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، فيما ارتقع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.40%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%.

وقفز 53 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، ثم سهم " حلواني إخوان" بنسبة 9.88%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.82%، فيما تراجع 139 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 8.43%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.45%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.02% رابحاً 27.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2724.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 163 مليون سهم محققة ما قيمته 261.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3331 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.65%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.37%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 24 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5.35%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 70.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.07%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.12% رابحاً 63.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.145 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 801.388 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 311.9 مليون سهم، بقيمة 733.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 4541 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 4.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.30%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 28 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة منازل" بنسبة 8.51%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 5.81%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.63%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.61%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 243.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.01%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 744.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.20%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.37% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، وهبط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.5%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 6.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5752.79 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% خاسراً 10.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6283.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4708.88 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 6.42 ليغلق عند مستوى 4870.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 394.7 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.37%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.59%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.14%، 0.12%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.760% خاسراً 27.587 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.606 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.6 مليون سهم بقيمة 965.3 ألف ريال عبر تنفيذ 385 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 3 أسهم على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.56%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.14%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 5.37%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 356.2 ألف ريال عماني.