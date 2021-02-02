شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاي أبو ظبي" أول مستثمر إماراتي بالعاصمة الإدارية باستثمارات لـ15 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري - الذراع العقاري لمجموعة دايموند وواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، دخول السوق المصرية، بإجمالي حجم استثمارات 15 مليار جنيه خلال سنتين والتي تدشنها في أول مشروعاتها في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه، ضمن استراتيجية الشركة الرامية للتوسع إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من صالح محمد بن نصرة مالك مجموعة دايموند، والمهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايمون وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، ومصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، ونخبة من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن دخول الشركة القطاع العقاري المصري يمثل إضافة هامة لمحفظة مشروعات المجموعة، وخطوة رئيسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو تعزيز وجودها في مجال العقارات إقليمياً، وكذلك مكمل للدور المتنامي الذي تلعبه المجموعة في تطوير القطاع العقاري بالمنطقة، مشيراً إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصرية بما في ذلك إنشاء مشروعات قومية كبرى، والتوسع في بناء المدن الذكية الجديدة، ونمو سكاني متزايد، والحوافز والتسهيلات المختلفة للاستثمارات الأجنبية مما شجع المجموعة على هذه الخطوة الجادة.

وأكد المهندس عجمي أن المجموعة لديها خطة طموحة للاستثمار والتوسع بشكل أكبر بالسوق المصرية لثقتهم في قدرات القطاع العقاري بمصر وجاذبيته للاستثمار الأجنبي، مضيفًا أن المشروع يمتد على مساحة 23 فدان وهو عبارة عن مجمع سكني وإداري وتجاري ويعتبر نموذجاً حقيقياً للمدن الذكية بأحدث الأساليب التكنولوجية. كما يوفر حوالي 270 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يساهم في تشغيل المزيد من العمالة المصرية.

من جانبه، كشف مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً إن المشروع يقع بأفضل موقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي ينفرد عن غيره من المشروعات العقارية بالعاصمة بمقومات عديدة، أبرزها عبقرية الموقع، إذ يقع المشروع في أرقى منطقة بالعاصمة الإدارية وهي منطقة R8 المحاطة بالحي الدبلوماسي من الغرب، والنادي المفتوح من الشمال، والنهر الأخضر من الجنوب بالقرب من وسط المدينة، بجانب الموقع المثالي ينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء ضخمة تصل إلى 82% من المساحة الكلية من المشروع ووحدات سكنية ما بين شقق ووحدات دوبلكس.

وأضاف صلاح أن مشروع العاصمة الإدارية، سيقدم نموذجاً حقيقياً للمدن المتكاملة من خلال تقديم حلول معيشة عصرية تخدم كافة احتياجات العملاء وتحقق لهم الراحة والأمان والخصوصية، عبر تخصيص 80% من المشروع للعنصر السكني و20% للعنصر التجاري، وذلك باستخدام أحدث أساليب الهندسة والعمارة والتصميم، "كما سيتضمن المشروع مساحات خارجية واسعة لتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمناسبات، بالإضافة إلى ذلك سيتضمن نادي اجتماعي يتيح للسكان كل ما يحتاجونه على بعد دقائق من منطقتهم السكنية، ليصبح المشروع ليس مجرد مكان للسكن بل مجتمع متكامل ينبض بالحياة".