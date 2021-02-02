شكرا لقرائتكم خبر عن تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للتراجع بختام تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8618.57 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.66% خاسراً 167.25 نقطة ليغلق عند مستوى 25067.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.6 مليون سهم بقيمة 8.4 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.86%،يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.51%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، فيما ارتقع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.80%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.40%، ثم قطاعي الاتصالات والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%.

وقفز 53 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، ثم سهم " حلواني إخوان" بنسبة 9.88%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.82%، فيما تراجع 139 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 8.43%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.45%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، إجراءات توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية، بقيمة التسهيلات التمويلية 342 مليون ريال منها 150 مليون ريال قرض لأجل و192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل، وتبلغ مدة تمويل القرض لأجل خمس سنوات متضمنة فترة سماح ستة أشهر من تاريخ أول عملية سحب، مدة تمويل رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

تهدف شركة الربيع من الحصول على التمويل إلى هيكلة التسهيلات الائتمانية لديها مبلغ 144مليون ريال لسداد مبكر للمتبقي من قروض قائمه مع أحد البنوك المحلية، مبلغ 6 مليون ريال لنفقات رأسمالية تستخدم عند الحاجة، مبلغ 192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل ويستخدم وفق متطلبات عملياتها التشغيلية.

في سياق آخر أعلنت مجموعة سامبا، عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي أمس الاثنين، بالموافقة على الاندماج مع البنك الأهلي التجاري، وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، على إتمام عملية التركز الاقتصادي، علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.