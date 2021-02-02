شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. حصص ملكية البنك الأهلى فى 7 شركات أبرزها عز الدخيلة و"نايل سات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت 7 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، عن نسب مساهمة البنك الأهلي المصري بها، وتصدرت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة نسب مساهمات البنك، بعدد 6.3 مليون سهم تمثل 39.57% من أسهم الشركة، أعقبه البنك المصري لتنمية الصادرات بعدد 31.6 مليون سهم تمثل 11.57%، وتملك شركة الأهلي إدارة الاستثمارات المالية حصة مباشرة لعدد 35 ألف سهم بالبنك بنسبة 0.01% من رأس المال، يليها الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" بعدد 2.8 مليون سهم تمثل 7.54%، ثم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بعدد 44.6 مليون سهم تمثل 6.30%، وتملك شركة الأهلي إدارة الاستثمارات المالية عدد 259 ألف سهم بنسبة 0.04% من رأس المال.

وفي المركز الخامس من حيث نسبة المساهمة، حلت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بعدد 3.2 مليون سهم تمثل 5.98%، تليها شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بعدد 1.1 مليون سهم تمثل 5.78%، وفي المركز السابع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعدد 9 ملايين سهم تمثل 4.75%.

وجاء ذلك بالإشارة إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.

وسبق أن كشف إفصاح البنك التجاري الدولي (مصر)، عن تملك البنك الأهلي المصري 130.8 مليون سهم تعادل 8.849% من البنك التجاري، بجانب حصص لمجموعة مرتبطة بلغ إجماليها 0.161% ممثلة في عدد أسهم 2.4 مليون سهم، وهي محفظة البنك الأهلي 1 وتملك 662.6 ألف سهم تمثل 0.045%، ومحفظة البنك الأهلي 2 وتملك 1.6 مليون سهم وتمثل 0.107%، وشركة الأهلي كابيتال 20 ألف سهم وتمثل 0.001%، صندوق التأمين الخاص 120 ألف سهم تمثل 0.008%.