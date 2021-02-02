شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء، تباينا أمام العملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو = 4.53 ريال سعودى و1 ريال سعودى = 0.22 يورو مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 ريال سعودى، 1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.91 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD) وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.54 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.98 ين يابانى مقابل سعره أمس كان بـ 27.96 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 222.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس 225.02 ريال.

الفضة تراجعت ما يزيد على 2%، بعد أن كانت قرب أعلى مستوى لها في ثماني سنوات في الجلسة السابقة، إذ تسبب رفع بورصة شيكاجو التجارية للهامش في دفع المستثمرين لجني الأرباح، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم 1.6% إلى 28.52 دولار للأونصة قبيل إغلاق بورصة طوكيو، بعد أن قفزت 7.3% لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 30.03 دولار أمس الاثنين، عندما تدافع المستثمرون الأفراد إلى السوق بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الأسعار. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24 وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 222.47 ريال بما يعادل 59.32$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 203.94 ريال بما يعادل 54.37$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 194.67 ريال بما يعادل 51.90$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 166.86 ريال بما يعادل 44.49$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 129.78 ريال بما يعادل 34.60$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.24 ريال بما يعادل 29.66$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,919 ريال بما يعادل 1,845$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,557 ريال بما يعادل 415.22$

سعر كيلو الذهب

بنحو 222,474 ريال بما يعادل 59,315$