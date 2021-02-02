شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع تسارع عمليات تغطية مراكز بيع بعد موجة كبيرة من الهبوط ، مع استمرار عمليات شراء العملة الِأمريكية كأفضل استثمار بديل ، ويدعم هذا الارتفاع أيضا صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 91.18 نقطة الأعلى منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.00 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.80 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل حالة من الحذر سيطرت على أسواق المال العالمية ، عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة "جيم ستوب".

وقفز سهم جيم ستوب خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من 20$ إلى 483$ ، بعدما أجبر مستثمري التجزئة ،صناديق التحوط والاستثمار الكبرى على تغطية مراكز البيع على المكشوف ، الأمر الذي أكبد تلك الصناديق خسائر بمليارات الدولارات.

وخوفا من تكرار تلك الأحداث مع أصول مالية أخري ، تتسارع وتيرة تغطية المراكز الضخمة المفتوحة على تلك الأصول ، ومن ضمن تلك الأصول الدولار الأمريكي الذي سجل الشهر الماضي أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات العالمية.

وفى ظل حالة الحذر التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، ينصب تركيز المستثمرين على تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل فى الوقت الراهن.

يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي أيضا صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.115%.

من ناحية أخرى ، حثت مجموعة من الجمهوريين الأعضاء فى مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على تقليص حجم حزمة الإغاثة المقترحة من فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بشكل كبير ، وطرحوا على الرئيس الديمقراطي بديلا بقيمة 600 مليار دولار.