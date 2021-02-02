شكرا لقرائتكم خبر عن "العنانى" يصدر قرارا بغلق فندق"لونا شارم" إداريا لوجود خطورة داهمة نتيجة تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا رقم 66 لسنة 2021، بغلق فندق "لونا شارم" إداريا والكائن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لوجود خطورة داهمة من جراء تشغيله، وذلك طبقا لتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن يستمر الغلق لحين تلافى أسبابه.

ومن جانبها قامت "غرفة شركات السياحية" بإرسال خطاب لأعضاء الغرفة متضمنا قرار وزير السياحة والآثار، لوقف التعامل مع الفندق لحين صدور قرار أخر.