شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الغوص" تطلق مبادرة تبنى مواقع الشعاب المرجانية لرفع الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر، مبادرة تبني مواقع الشعاب المرجانية، بهدف المساعدة في رفع الوعي البيئي وتعزيز المسئولية الاجتماعية تجاه البيئة، موضحة أن المحطة الأولي للمبادرة في مدينة دهب، جنوب سيناء.

وأكدت "الغرفة" فى خطاب مرسل لأعضاء الغرفة، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن مبادرة تبني مواقع الشعاب المرجانية هي مبادرة بالتعاون مع مجتمع الغوص في مدينة دهب لرفع الوعي البيئي، حماية مواقع الغوص والحياة البحرية، وتشجيع المجتمع على المشاركة في حماية البحر الأحمر.

وقالت "الغرفة" إن المبادرة تهدف لتشجيع مراكز الغوص الأعضاء بالقيام بتبني مواقع الشعاب المرجانية خاصة القريبة من المركز، وكذلك الالتزام بواجباته ومسئوليته في تبني مواقع الشعاب المرجانية لمدة عام.

وأشارت إلى أنه يجوز أن يتم تبني موقع الشعاب المرجانية للعديد من المراكز في نفس الوقت، وستكون الأولوية في منطقة اللاجون في دهب لمراكز الأنشطة البحرية.

وأعلنت " الغرفة" عن شروط تبني موقع الشعاب المرجانية وهو الحفاظ على نظافة مواقع الشعاب المرجانية بما في ذلك منطقة الشاطئ، وتوثيق نوع وكم النفايات التي تم جمعها على مدار الشهر بعد القيام بحملات تنظيف الشاطئ أو تنظيف قاع البحر.

وشددت على ضرورة التواصل مع الشركات، الفنادق، المطاعم والمحلات التجارية المحيطة بموقع الشعاب المرجانية لتشجيعهم على إدارة النفايات، التخلص من البلاستيك بصورة مناسبة، ولتفعيل دورهم في رفع الوعي البيئي لدي زائريهم كمثال عن طريق نصحهم بعدم لمس الشعاب المرجانية أو استخدام كريمات الوقاية من الشمس السامة.

وأوضحت "الغرفة" أن تبني المركز لموقع الغوص لا يعطي أي سلطة للمركز لمنع أي مراكز أخري من الوصول أو ممارسة النشاط الخاص بهم في الموقع وليس لهم أي أحقية بفرض أي رسوم، لافتة إلى أنه في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات يقوم المركز بإبلاغ الغرفة وتجنب المشادات مع المخالفين.