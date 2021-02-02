شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى ترتفع بنسبة 1.12% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يربح 7.9 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.12% رابحاً 63.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5698.145 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 801.388 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 311.9 مليون سهم، بقيمة 733.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 4541 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 4.79%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات بنسبة 1.30%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 28 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة منازل" بنسبة 8.51%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 7.69%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 5.81%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 4.63%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.61%، ثم سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 1.46%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 243.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.01%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 87.7 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 53 مليون درهم خلال عام 2019، وبلغ الربح 25.1 مليون درهم عام 2020 مقابل 14 مليون درهم عام 2019.

في السياق ذاته أعلنت مجموعة أغذية، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وارتفع صافي إيرادات المجموعة لتصل إلى 2.06 مليار درهم بنسبة نمو 1.1% مقارنة مع العام الماضي، ووصلت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في مجموعة أغذية إلى 55% من صافي الإيرادات، ضمن فئة المياه والمشروبات، وحقق قسم أعمال عبوات المياه سعة 5 جالون في الإمارات نمواً يعود إلى زيادة الطلب المنزلي الذي عوض عن انخفاضات الطلب من الشركات.

في سياق آخر أعلنت شركة طيران أبوظبي، اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، للإطلاع على أنشطة الشركة، مناقشة حسابات الشركة المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 والمصادقة عليها، والإطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2020 واعتماده، ومقترح بشأن توزيع الأرباح لعام 2020، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.

كما أعلن البنك العربي المتحد، اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 8 فبراير الجاري، للنظر في مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للبنك وتحديد موعدها.