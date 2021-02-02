شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.96 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.91 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقراره مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.73 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.96 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.91 جنيه.

52.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.77 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.96 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.01 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.