شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 56.83 دولار لبرنت و 54.07 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 56.83 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 48 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.07 دولار للبرميل بمقدار 52 سنتا أو ما يوازي 1%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا فى ظل تقييد الإنتاج وأظهر مسح أجرته رويترز ارتفاع إنتاج أوبك من الخام للشهر السابع في يناير لكن دون المتوقع.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.

وزاد إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 مليون برميل يوميا في يناير من 10.04 مليون برميل يوميا في ديسمبر وفقا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته إنترفاكس استند إلى بيانات من وزارة الطاقة، وذكرت وكالة الأنباء أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 42.96 مليون طن في يناير، بالمقارنة مع 42.46 مليون طن في ديسمبر.