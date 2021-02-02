سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء.. يواصل استقراره

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى لليوم الثانى علي التوالى 2-2-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، واستقر سعره فى البنك الأهلي المصري، البنك التجارى الدولى "cib" وبنك مصر عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.1 %إلى 90.87 في ظل المزيد من المكاسب للأسهم العالمية، لكنه ظل قريبا من ذروة بلغها أثناء الليل عند 91.063، وهو أقوى مستوى منذ العاشر من ديسمبر.

ومقابل الين، تجاوز الدولار لفترة وجيزة 105 للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر، وظل مرتفعا عند 104.875 ين.