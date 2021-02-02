- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء.. يواصل استقراره والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى لليوم الثانى علي التوالى 2-2-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، واستقر سعره فى البنك الأهلي المصري، البنك التجارى الدولى "cib" وبنك مصر عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وتراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.1 %إلى 90.87 في ظل المزيد من المكاسب للأسهم العالمية، لكنه ظل قريبا من ذروة بلغها أثناء الليل عند 91.063، وهو أقوى مستوى منذ العاشر من ديسمبر.
ومقابل الين، تجاوز الدولار لفترة وجيزة 105 للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر، وظل مرتفعا عند 104.875 ين.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.08 جنيه للشراء.
4.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.16 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.