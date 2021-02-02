شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 2-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التى شهدتها أسعار الذهب فى مصر، الثلاثاء 2 فبراير 2021، وذلك بعد أن شهد الذهب هبوط ملحوظ بقيمة 5 جنيهات فى السوق المحلى، متأثرا بسعر المعدن النفيس عالميا، والذى انخفض قرابة 20 دولارا، لتنزل أونصة الذهب من 1865 إلى 1846 دولار.

سعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل الآن 810 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 ما قيمته 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

ويختلف سعر مصنعية الذهب فى مصر من شركة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، لكن هناك متوسط لسعر المصنعية محدد بـ 7%، فيما تشهد بعض المشغولات الشعبية تسجيل سعر مصنعية قليل نسبيا مقارنة بمنتجات الشركات، حيث تتراوح المصنعية بين 30 إلى 50 جنيها للجرام كسعر مصنعية.

وكان الذهب سجل أمس الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، عقب صعود الذهب على المستوى العالمى، ليواصل سعر الذهب التذبذب بين الارتفاع والهبوط عالميا ومحليا.