البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11637 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14264 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4473 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 3456 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1108 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، آسيك للتعدين-اسكوم، ريكاب للاستثمارات المالية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جلاكسو سميثكلاين، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الدلتا للسكر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، عبر المحيطات للسياحة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بالم هيلز للتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، عدم وجود أي أحداث جوهرية من شأنها ارتفاع سعر الورقة المالية من جلسة 24 يناير إلى 31 يناير الماضي، بنسبة تقدر بحوالي 33.84% من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 300 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الأهرام للطباعة والتغليف، أصول للوساطة في الأوراق المالية، 3905 سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، كما باع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 64418 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 28.5 ألف سهم، 1110 سهم، 7809 سهم، 51840 سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تلقيها عرض شراء من شركة زيتا للاستثمار - الإمارات، للاستحواذ على 90% من رأسمال الشركة، ويتضمن الاستحواذ على نسبة لا تزيد عن 90% من رأسمالها بسعر 5.51 جنيه للسهم.

وفي بيان منفصل، قال مصرف أبو ظبى الاسلامى - مصر، إن الشركة مقدمة العرض أفادت برغبتها في استمرار قيد الإسكندرية الوطنية للاستثمارات بالبورصة المصرية مع الحفاظ على حقوق الأقلية.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدى اليكتريك، عن توقيع شركة رواد الهندسة الحديثة -تابعة لها بنسبة 51%- عقد لصالح شركة ستارلايت للتطوير العمراني والسياحة بقيمة 1.46 مليار جنيه، وذلك لإنشاء مشروع قطامية كريكس بالقاهرة الجديدة، وسيتم تنفيذ المشروع في خلال 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

فيما أعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، الموافقة على قبول استقالة وخروج شركة فاينانشيال هولدنج انترناشيونال وممثلها مصطفى عبد الله من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها أعمالها منها شركة مستشفى النزهة الدولي، عن العام الماضي، سجلت صافي ربح بلغ 49.6 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 60.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019 بنسبة انخفاض 18% على أساس سنوي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 217.02 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 214.89 مليون جنيه خلال 2019.

فيما حققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، صافي خسائر بلغت 15.03 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.67 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 6.05 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.