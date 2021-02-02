شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام للجلسة الثانية على التوالى بضغوط هبوط 17 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.760% خاسراً 27.587 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.606 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.6 مليون سهم بقيمة 965.3 ألف ريال عبر تنفيذ 385 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 3 أسهم على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 5.56%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.14%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 5.37%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 356.2 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إلغاء إدراج الشركة العمانية الدولية للتسويق، من سوق المتابعة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 يونيو، المتعلق بحل وتصفية الشركة برأس مال قدره 500 ألف ريال عماني مقسم إلى 500 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إس إم إن باور القابضة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، وقرر استقالة كوينتين دي كريسونير من منصبه كعضو ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وكعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت لأسباب شخصية اعتباراً من 31 يناير الماضي، ووافق المجلس على تعيين فريديربك هالكن كمدير مؤقت وانتخابه نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعينه كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

في سياق منفصل أعلن البنك الوطني العماني، موافقة على طلب سلمى بنت سالم بن سعيد الجعيدية مدير عام المخاطر بالتقاعد المبكر اعتباراً من 1 أغسطس عام 2021، خلال هذه الفترة سيعمل البنك على تعيين البديل المناسب لشغل هذه الوظيفة.