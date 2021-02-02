شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبى فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بسعره فى ختام التعاملات أمس الاثنين، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.94 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.93 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

وبلغ اليورو أدنى مستوياته فى سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء إذ أدت المخأوف من تمديد‭‭ ‬‬إجراءات العزل العام جراء تفشى جائحة فيروس كورونا إلى تراجع المعنويات تجاه العملة الموحدة.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، تراجعت بأكثر من المتوقع فى ديسمبر، مما فاقم المخأوف من أن منطقة اليورو بصدد أن تشهد ركودا فى الربع الأول من عام 2021.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.93 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.88 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه.

19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.13 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر

18.88 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.87 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.