شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان تحقق أعلى إيرادات في تاريخ الشركة خلال الربع الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، أعلى إيرادات في تاريخ شركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، وبلغت 4.211 مليار جنيه في الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، بنسبة نمو قدرها 6% على أساس سنوي، وزيادة 6.5% على أساس ربع سنوي، وهو ما انعكس على صافي الربح والذي بلغ 1.375 مليار جنيه بنسبة نمو 19% على أساس سنوي، و18% على أساس ربع سنوي.

كشفت النتائج المالية لشركة الشرقية-ايسترن كومباني، للبورصة المصرية، عن توسع في مجمل الربح بنسبة 10% على أساس سنوي، و14% على أساس ربع سنوي، ليسجل 1.830 مليار جنيه، وتم دعم الربحية من خلال جهود الشركة في رفع كفاءة الإنتاج والمبيعات والوصول لمستويات قياسية في أحجام المبيعات وزيادة الإيرادات والتكلفة المستقرة للمواد المباشرة، وتم تسجيل هامش مجمل ربح لهذا الربع بمقدار 43%.

أرجعت الشركة، سبب نمو الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى أولاً تحسن مبيعات السجائر المحلية لتصل إلى 3.328 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي نتيجة زيادة حجم المبيعات المحلية بمقدار 1385 مليون سيجارة عن الربع الثاني في العام السابق لتسجل مستوى قياسي في هذا الربع بلغ 17.459 مليار سيجارة مقارنة بـ16.074 مليار سيجارة في الربع المثيل بزيادة قدرها 8.6%، ثانياً الزيادة غير المباشرة في الأسعار عن طريق خفض هوامش تجارة التجزئة من جنيه إلى 0.25 جنيه للعبوة التي تحتوي على 10 علب للعلامات التجارية الرئيسية بالشركة اعتباراً من 1 ديسمبر 2020، جنباً إلى جنب مع التحسن في مزيج المبيعات من حيث كميات أعلى في أحجام مبيعات السيجار المحلي بمعدل 44% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة.

أضافت الشركة، أنه يدعم أحجام المبيعات المرتفعة لهذا الربع أيضاً زيادة حجم مبيعات قطاع الإنتاج المشترك بمقدار 33%، وفي الوقت نفسه ارتفعت رسوم تشغيل للغير بنسبة 8% على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2020 بينما انخفضت رسوم التصنيع للغير في هذا الربع بمقدار 11% على أساس سنوي لتصل إلى 651 مليون جنيه مقارنة بـ729 مليون جنيه للربع الثاني العام السابق، وعلى أساس ربع سنوي زادت الإيرادات الكلية بمقدار 6.5%، وعلى أساس 6 أشهر سجلت الإيرادات 8.166 مليار جنيه بزيادة 6% عن الفترة المثيلة العام السابق.

أرجع هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية-ايسترن كومباني، سبب تحقيق الشركة أعلى إيرادات على الإطلاق نتيجة للوصول في أحجام المبيعات والإنتاج لمستويات قياسية، وهو الأمر الذي يعكس تبني الشركة استراتيجيات ناجحة وفعالة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين ورفع معدلات النمو التي تتسم بالاستمرارية والاستقرار على جميع المستويات، وفي إطار نموذج تطوير أعمال الشركة