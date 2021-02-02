شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 4.5% بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة أكثر من 4.5% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 4.5% إلى مستوي 27.46$ ، من مستوي الافتتاح عند 28.80$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 28.90$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 7.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 13 آب/أغسطس الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 30.10$ للأوقية.

وحققت أسعار الفضة منذ يوم الخميس ارتفاعا بحوالي 15%، بفضل الطلب الواسع من قبل مستثمري التجزئة ،وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة على المعدن الأبيض.

وهذا الارتفاع الواسع بدأ مع تداول منشورات على موقع "ريديت" تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة "ETFs" المدعومة بقضبان الفضة الحاضرة.

دفعت تلك العمليات التجار المراهنين على انخفاض معدن الفضة إلى تسريع عمليات شراء المعدن الأبيض فى أسواق المال العالمية لتغطية مراكز البيع على غرار مع حدث فى أسهم شركة "جيم ستوب".

وأظهرت بيانات رسمية من صندوق "أي شيرز سيلفر ترست" للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جري شراء أكثر من 37 مليون سهم فى يوم واحد ،ويمثل كل سهم أوقية من معدن الفضة.

والشراء فى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة يعزز من ارتفاع أسعار المعدن فى الأسواق العالمية ،حيث تدفع زيادة عدد الأسهم فى الصندوق القائمين عليه إلى شراء أوقيات فضة فعلية لتغطية تلك الزيادة.

وفى ظل الارتفاع الواسع فى أسعار الفضة ،انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة يوم الاثنين ، التي تقيس عدد أوقية الفضة اللازمة لشراء أوقية من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.18 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل حالة الحذر التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة "جيم ستوب" ، بالإضافة إلى تسارع عمليات تغطية مراكز البيع بعد فترة طويلة من الهبوط.