شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، وبفضل المعنويات المرتفعة التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل وجود معظم أسواق الأسهم العالمية فى المنطقة الإيجابية ، خاصة أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، وتحققت تلك المكاسب بفضل الصعود القوى لقطاع التكنولوجيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بفضل آمال تعافي مبيعات السيارات العالمية.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين،بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، مع انحسار التوترات المرتبطة بسهم شركة "توب جيم".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.0% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.2%.