شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق المقاومة المخترقة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 55.00 ثم 56.10، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 53.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد