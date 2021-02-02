الاقتصاد

رحلات جديدة تربط دكا بمطار دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عزز مطار دبي الدولي اتصاله بشبه القارة الهندية من خلال إطلاق رحلات الخطوط الجوية الأمريكية البنجالية بين دكا ودبي في 1 فبراير/ شباط الجاري، ووصلت الرحلة الافتتاحية من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا إلى المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على متنها 140 راكباً وستقوم شركة الطيران بتسيير رحلات يومية بين وجهتين على متن طائرة بوينج 737-800 بسعة 164 مقعداً، في الوقت الذي بلغ عدد المسافرين على خط طيران دكا - دبي 850 ألف مسافر 2019.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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