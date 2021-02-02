شكرا لقرائتكم خبر عن شراع أدنوك يرفرف على مياه أبوظبي السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً على كورنيش أبوظبي السبت المقبل.

وقرر النادي إطلاق اسم شركة بتروك أبوظبي الوطنية «أدنوك» على سباق الجولة الثانية لفئة 22 قدماً كونها شريكاً رئيسياً في مختلف الأحداث التي ينظمها النادي وتعد واحدة من المؤسسات الوطنية الداعمة للتراث البحري الأصيل وتعمل دوماً من أجل الحفاظ عليه وتأصيله في نفوس الشباب من خلال الشراكة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وأعلن النادي إغلاق باب التسجيل للراغبين في المشاركة ظهر الخميس المقبل، على أن يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأبرزها إجراء فحوص الكشف عن الوباء، وكذلك اتباع المسافات الآمنة خلال التسابق بحيث لا تقل المسافة بين كل محمل والآخر عن عشرين متراً.

ويقام السباق لمسافة 7 أميال بحرية وينطلق من جزيرة اللولو وصولاً لكاسر الأمواج حيث منصة تتويج الفائزين، وتعد فئة 22 قدماً واحدة من أهم فئات سباقات المحامل الشراعية لاسيما وأنها الأساس الذي يقف عليه البحار في بداية مشواره للانطلاق نحو المشاركة في السباقات الأخرى لفئتي 43 قدماً و 60 قدماً.

من جانبه، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى شركة أدنوك على شراكتها الناجحة مع النادي مشيراً إلى أن «أدنوك» شريكاً رئيسياً وفاعلاً لمختلف السباقات والبطولات التي ينظمها «أبوظبي للشراع».