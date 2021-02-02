حميــة كــرات القطــن.. خطــر قاتــل

ندى زهير الأديب** مديرة إدارة التغذية المجتمعية

مستشفى توام - شركة صحة أبوظبي

على مر السنين، جرب الناس بعض الأشياء المجنونة، والخطيرة، باسم فقدان الوزن، وتعتبر كرات القطن واحدة من أحدث الصيحات. وفي النظام الغذائي للكرة القطنية، يأكل أولئك الذين يبحثون عن محيط خصر أصغر كرات قطنية منقوعة في العصير لكبح شهيتهم وتقليل استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بشكل كبير، لكنها من المحتمل أن تكون قاتلة.

ووفقاً لمصادر الأخبار، ظهر اتجاه حمية كرة القطن في عالم عارضات الأزياء، حيث يتم تشجيع الفتيات خاصة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 9 و 16 عاماً، على البقاء نحيفات بشكل خطير باسم الموضة. ويمكن أن يساعد تناول كرات القطن المنكّهة بالعصير على الشعور بالشبع من دون تناول الطعام.

وتناول كرات القطن، أو أي عنصر غير غذائي، في محاولة لفقدان الوزن ليس نظاماً غذائياً. إنه أكل مضطرب. ومثل الشره المرضي وفقدان الشهية والإفراط في تناول الطعام، يأتي نظام كرة القطن مع مخاطر صحية محتملة خطيرة.

تنجم اضطرابات الأكل عادة عن عدم الرضا عن الجسم. وما يقرب من نصف الأشخاص الذين عولجوا من اضطرابات الأكل يعيشون أيضاً مع اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب، وفقاً للجمعية الوطنية الأمريكية لفقدان الشهية العصبي والاضطرابات المرتبطة به. بمعنى آخر، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون أساليب مثل حمية كرة القطن أن يكونوا مرتبطين ببعض حالات الصحة العقلية.

مضاعفات قاتلة

الحمية الغذائية المتطرفة تأتي دائماً بمخاطر، وحمية كرة القطن ليست استثناء بالتأكيد. وفي ما يلي أربع طرق يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً:

1. انسداد معوي وتكوّن كتلات: لا يستطيع جسمك هضم كرات القطن، لذلك ستبقى في معدتك، أو أمعائك. وقد تختلط مع المخاط وجزيئات الطعام الأخرى، ما يؤدي إلى تكوين كتلة تعرف باسم البازهر bezoar التي تحدث نتيجة ابتلاع مواد غير قابلة للهضم، مثل الشعر، أو الكثير من الألياف النباتية، فعندما يتعذر هضم شيء ما، فإنه يمكن أن يعيق عمل الجهاز الهضمي. وتشمل العلامات الأولية للانسداد ما يلي: غثيان، تشنجات، إسهال، إمساك، انتفاخ في البطن (تورم)، وجع بطن، انسداد معوي يمنع الطعام والسوائل من المرور. وإذا تُرك من دون علاج فقد يؤدي إلى موت الأنسجة السليمة، والعدوى. إن انسداد الأمعاء هو حالة طبية طارئة، ويجب إزالة البازهرات جراحياً.

2. فقدان الشهية العصبي: ينطوي على خوف شديد من زيادة الوزن، وسيذهب الأشخاص المصابون بفقدان الشهية إلى حالات قاتلة محتملة من أجل إنقاص الوزن والحفاظ عليه. وهذا يشمل الجوع باتباع نظام غذائي من كرات القطن.

ومن بين الاضطرابات النفسية، تعتبر اضطرابات الأكل من أعلى مسببات الوفاة. ووفقاً للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، يبلغ معدل الوفيات بسبب فقدان الشهية 10 %. وغالباً ما تحدث بسبب فشل القلب، أو غيره من الأعضاء.

3. السمية: كرات القطن ليست قطناً خالصاً، وغالباً ما تتم معالجة الألياف باستخدام مواد التبييض والمواد الكيميائية الأخرى، أو أنها ألياف «بوليستر» مبيضة تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية. وينتج عن هذه المعالجة تكوين الديوكسينات. ووفقاً لمصدر من منظمة الصحة العالمية، يمكن أن تؤدي الديوكسينات التي تأتي بشكل طبيعي عبر السلسلة الغذائية إلى مشاكل في الإنجاب والنمو. وقد تؤدي أيضاً إلى تعطيل الهرمونات، وإتلاف وظيفة المناعة، وحتى الإصابة بالسرطان.

4. سوء التغذية: يحدث عندما لا يتمكن الجسم من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة. وتشمل الأعراض: جلداً شاحباً، طفحاً جلدياً، كدمات، المفاصل المؤلمة، شعراً رقيقاً، نزيف اللثة، حساسية للضوء. وقد يؤدي سوء التغذية طويل الأمد، مثل ما قد يحدث مع اضطراب الأكل، إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى، وحتى الموت.

البديل الآمن

محاولة عدم الشعور بالجوع عند اتباع نظام غذائي ليس بالأمر الجديد، وهناك طرق أكثر صحة لتحقيق ذلك. وأفضل طريقة هي اتباع نظام غذائي يسمى الحجمي.

وتتطلب المقاييس الحجمية تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مثل الفواكه، والخضروات غير النشوية مثل البطاطس، والذرة، والبازلاء، والفول، بكميات عالية من أجل ملء معدتك.

ويمكن تحقيق فقدان الوزن والحفاظ عليه على المدى الطويل من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.