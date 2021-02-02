شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود سهم "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 744.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.20%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.37% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، وهبط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.5%.

في سياق متصل أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، البدء بإجراءات العناية الواجبة على عمليات الدمج المقترح مع شركة تآزر، بواسطة المستشارين الماليين (كي بي أم جي فخرو) والقانونيين (حسن رضى ومشاركوه) والإكتواريين، كما قامت شركة تآزر بالبدء بنفس الإجراءات في الوقت ذاته وبالتوازي مع سوليدرتي بواسطة مستشاري شركة تأزر، الماليين شركة برايس ووتر هاوس كوبرز والقانونيين (المحامي معاوية الطاهر النيل وشركائه)، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.