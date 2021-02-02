شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التصديرى للصناعات الكيماوية يدعو للتقدم للمرحلة الثانية لمبادرة السداد الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة جميع الشركات المصدره من أعضاء المجلس التقدم لوزاره الماليه لتطبيق المرحله الثانيه من مبادرة السداد الفورى خلال الفتره من 7 فبراير الي 28 فبراير2021، وذلك سواء كانت الشركة تقدمت في المرحلة الاولي من المبادرة وقامت بصرف جزء من مستحقاتها أو لم يتم الصرف لها او الشركات التي لم تتقدم في المرحله الاولي.

كان اجتماعا عقد أمس بين صندوق تنميه الصادرات ووزارة الماليه اعلن خلاله انه من المقرر بدء المرحله الثانيه من مبادرة السداد الفورى المصدرين وذلك للمستندات المستوفاه لدي الصندوق حتي 31 يناير 2021 حيث يبدأ تلقي الطلبات بذات الشروط التي تمت خلال المرحله الاولي للمبادرة اعتبارا من 7 فبراير وحتي 28 فبراير الجارى وسيتم الصرف علي 3 دفعات الاولي قبل نهايه فبراير والثانية قبل نهايه أبريل والثالثة قبل نهايه يونيو.

وقال إن، الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة تتضمن أصل وصورة السجل التجارى، وأصل وصورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة الرقم القومى للشحص الوارد اسمه بالسجل التجارى، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومى للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية

وأصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي

أنه تم تفويض السيد/ ( الاسم رباعى ) ويحمل بطاقة رقم قومى ( أربعة عشر رقم ) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفورى 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15% نسبة تعجيل سداد.