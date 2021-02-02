شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي للجلسة الثانية على التوالى.. وارتفاع 24 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.02% رابحاً 27.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2724.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 163 مليون سهم محققة ما قيمته 261.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3331 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 4.65%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.37%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 24 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.87%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5.35%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 70.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.07%.

في سياق متصل أعلن مصرف السلام-البحرين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، لمناقشة أمور اعتيادية.