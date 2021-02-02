شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 3 أسابيع بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى استمرار صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,845.02$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,860.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,864.13$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,875.61$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.13 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل حالة الحذر التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة " جيم ستوب" ، بالإضافة إلى تسارع عمليات تغطية مراكز البيع بعد فترة طويلة من الهبوط.

يأتي هذا بالتزامن مع تنامي الشكوك حول خطة "جو بايدن" التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي لتخطي أزمة فيروس كورونا ، بعدما طالب مجموعة من الجمهوريين الأعضاء فى مجلس الشيوخ تقليص حجم حزمة الإغاثة المقترحة من فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بشكل كبير ، وطرحوا على الرئيس بايدن خطة بديلة بقيمة 600 مليار دولار.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.63 طن متري ، فى خامس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,157.50 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.