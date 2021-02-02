شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأوروبي ينكمش بأقل من التوقعات خلال الربع الرابع 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الرابع/2020 مسجلة انكماشا بمعدل 0.7% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمعدل 0.9% ،وسجل الربع الثالث نموا بمعدل 12.5% ، والتي تعد أفضل وتيرة نمو منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1995،وبالقراءة السنوية سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 5.1% ، أفضل من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 5.4% ، أسوأ من انكماش الربع السابق عند معدل 4.3%.