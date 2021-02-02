شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود والخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني على التوالي ،ويسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى عام ،وخام برنت أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد زيادة إنتاج أوبك بأقل من التوقعات فى كانون الثاني/يناير ، الأمر الذي يؤشر بأن المجموعة لا تزال تعمل على استقرار السوق ودعم الأسعار.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى مستوي 54.41$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 53.45$، وسجل أدنى مستوي عند 53.45$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 57.22$ للبرميل الأعلى منذ 13 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 56.34$ ، وسجل أدنى مستوي عند 56.22$.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، بأكبر مكسب يومي منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" أن إنتاج أوبك الخام زاد للشهر السابع فى كانون الثاني /يناير المنقضي ،لكن الزيادة كانت أقل من المتوقع ، بعد اتفاق المنظمة وحلفاؤها على مزيد من تخفيف قيود الإمدادات.

ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" نحو 25.75 مليون برميل يوميا فى كانون الثاني /يناير بزيادة فقط 160 ألف برميل يوميا عن كانون الأول/ديسمبر.

وخلال اجتماع تحالف "أوبك بلس" فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

ويدعم أسعار النفط أيضا بدء السعودية فى تنفيذ تعهدها السابق بخفض الإنتاج طوعية بنحو مليون برميل يوميا خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يعمل هذا الخفض على تحقيق المزيد من الاستقرار فى السوق.

قالت شركة أرامكو السعودية "أكبر شركة نفط فى العالم" إنها تتوقع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا فى وقت لاحق من هذا العام.