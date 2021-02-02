شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستعيد تعافيه – تحليل – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جوجل (GOOG) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 1,847.85، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.57% بما يعادل 65.61 نقطة ليستقر على سعر 1,901.35 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 2,000.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,847.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد