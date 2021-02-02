شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 56.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 69.24 إلى 43.61).

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 56.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 59.45 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد