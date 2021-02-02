شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يعاود الارتفاع – تحليل – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مايكروسوفت (MSFT) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.32% بما يعادل 7.69 نقطة ليستقر على سعر 239.65 دولار، ولكن ما كبح من مكاسب السهم توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 232.56، ليستهدف مستوى المقاومة 255.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد