شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.90% بما يعادل 9.89 نقطة ليستقر على سعر 529.48 دولار، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 549.85، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 503.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه