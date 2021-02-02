شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) من جديد في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 244.20، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 244.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 262.33.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد