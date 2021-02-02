شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دعم قوي عند 0.7605، ليتذبذب حول 0.7625 من جديد، بانتظار كسر الدعم المذكور لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7505، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستويات 0.7665 و0.7700.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط