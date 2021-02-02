شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 57.00، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك الذي يعيق مهمة السعر بمواصلة الارتفاع، مما قد يسبب تداولات جانبية مؤقتة قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستويات 56.05 و55.45، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 58.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد