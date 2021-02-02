شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي إضافي ليختبر مستوى 27.60، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في البيع ليدعم فرص الارتداد صعوداً واستئناف الموجة الصاعدة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 29.80، في حين إن كسر 27.60 سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي وزيارة محتملة لمناطق 25.50 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.20 والمقاومة 28.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد