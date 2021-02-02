شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بمهاجمة مستوى الدعم 1850.80 ويحاول تأكيد كسره، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستويات 1820.00 ثم 1800.00 كمحطات سلبية رئيسية، مع الإشارة إلى أننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون الدعم المذكور لتأكيد استمرار الانخفاض.

وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 1850.80 أو اختراق المقاومة 1871.55 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير