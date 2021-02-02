بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6.16 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر6 نقطة ليبلغ مستوى 79ر5752 نقطة بنسبة هبوط بلغت 11ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر394 مليون سهم تمت عبر 11763 صفقة نقدية بقيمة 9ر38 مليون دينار (نحو 3ر128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر2 نقطة ليبلغ مستوى 88ر4708 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر353 مليون سهم تمت عبر 8814 صفقة نقدية بقيمة 6ر22 مليون دينار (نحو 5ر74 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر10 نقطة ليبلغ مستوى 01ر6283 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم تمت عبر 2949 صفقة بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 4ر53 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر6 نقطة ليبلغ مستوى 41ر4870 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر265 مليون سهم تمت عبر 5642 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 7ر60 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (إيفا) و(تحصيلات) و(وثاق) و(أرزان) أما شركات (بيتك) و(إيفا) و(أعيان) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (امتيازات) و(ثريا) و(فيوتشر كيد) و(تمدين أ) الأكثر انخفاضا.