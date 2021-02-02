شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا فى ظل توقف صعود مستويات العملة الأمريكية بعد مكاسب قوية لأسواق الأسهم فى وول ستريت ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن النمو الاقتصادي فى أوروبا خلال الربع الأخير من العام الماضي ،والتي توضح مدي الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2087$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2059 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2057$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2055$ ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين عند 91.06 نقطة ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار فى الوقت الحالي ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، الأمر الذي قلص مخاوف دخول السوق الأمريكي فى موجة واسعة من التصحيح الهبوطي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع 2020 ، والتي توضح مدي الأضرار الناجمة عن تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا فى القارة العجوز ،والتي أجبرت الحكومات الأوروبية على تشديد إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الرابع/2020 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 12.5% خلال الربع الثالث ،وبالقراءة السنوية المتوقع انكماشا بمعدل 5.4% من انكماشا بمعدل 4.3% الربع السابق.