الاقتصاد

اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا فى ظل توقف صعود مستويات العملة الأمريكية بعد مكاسب قوية لأسواق الأسهم فى وول ستريت ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن النمو الاقتصادي فى أوروبا خلال الربع الأخير من العام الماضي ،والتي توضح مدي الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس .

 

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2087$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2059 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2057$.

 

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2055$ ،بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

 

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين عند 91.06 نقطة ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار فى الوقت الحالي ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، الأمر الذي قلص مخاوف دخول السوق الأمريكي فى موجة واسعة من التصحيح الهبوطي.

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات هامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع 2020 ، والتي توضح مدي الأضرار الناجمة عن تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا فى القارة العجوز ،والتي أجبرت الحكومات الأوروبية على تشديد إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

 

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الرابع/2020 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 12.5% خلال الربع الثالث ،وبالقراءة السنوية المتوقع انكماشا بمعدل 5.4% من انكماشا بمعدل 4.3% الربع السابق.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا