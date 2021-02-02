شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن انخفض مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس 2016 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.47% لتتداول حالياً عند 1,116.18$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,132.62$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,132.58$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.89 مقارنة بالافتتاحية عند 90.98.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون التي أعلن عنها مؤخراً وطرحوا على الرئيس الديمقراطي خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وتلى ذلك تقديم كبار الديمقراطيين في الكونجرس إجراء مشترك حيال الميزانية بقيمة 1.9$ تريليون في خطوة نحو تجاوز الجمهوريين.

ومن المرتقب أن تستأنف مجموعة الجمهوريين الأعضاء في مجلس الشيوخ اجتماعهم مع الرئيس الديمقراطي بايدن في البيت الأبيض لاحق اليوم للتفاوض حول خطة الإغاثة من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 102.58 مليون ولقي 2,222,647 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق في معظم البلدان عالمياً لحد من انتشار الفيروس التاجي.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.