شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"المشتركة" توقع عقداً بـ 4 مليون دينار مع "إيكويت للبتروكيماويات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة المشتركة للمقاولات عن توقيع شركتها التابعة "المشتركة العامة للتجارة العامة والمقاولات" عقداً مع شركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 4 مليون دينار.

وأفادت المجموعة، في بيان لبورصة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بأن العقد يتعلق بتقديم أعمال السقالات الخارجية لشركة إيكويت، علماً بأن مدة المشروع 4 سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن العقد من شأنه أن يُحقق نتائج جيدة للشركة خلال فترة تنفيذ المشروع، منوهة إلى أنها ستفصح عن أي مستجدات عن الأثر المالي في حينه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 89.1%، لتصل إلى 27.87 ألف دينار، مقارنة بأرباح بلغت 254.51 ألف دينار خلال الربع المُقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 6.88 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بنحو 3.37 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.