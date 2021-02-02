شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجذب 24 شركة عالمية متعددة الجنسيات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جذبت المملكة العربية السعودية مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي ستنشئ مقار إقليمية للمجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، بحسب فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بحسب موقع قناة العربية.

ويمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، الذي جاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، خطوة أخرى نحو إعادة تأهيل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي خلال المؤتمر، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن السعودية أصدرت 400 تشريع يختص بالاستثمار، قامت بإعادة النظر في نصفها حتى الآن، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتلك أولويتنا في الوزارة.

وأضاف الفالح أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الثقة، وحققت قفزات في مؤشرات ممارسة الأعمال، وبينما أظهرت جائحة كورونا قدرات الدول في إدارة الأزمات فإن المملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين.

ومؤخرا، كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا، واصفا إياها بأنها شاملة وستحقق التكامل بين كافة القطاعات.

وقال الفالح إن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، ولكنها تشمل كافة القطاعات. وأوضح أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل.