شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق نافذة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماعاً للمجلس التنفيذي في إمارة دبي. حيث أطلق نافذة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال في دبي.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" .."ترأست اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي .. أطلقنا خلاله منصة http://invest.dubai.ae .. نافذة رقمية موحدة لـ2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة ..4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل".