«فورد» و«جوجل» ترسمان ملامح مركبات المستقبل المتصلة

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركتا «فورد» و«جوجل» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها وتهدف إلى دفع عجلة تحوّل فورد وإضفاء أبعاد جديدة على تجارب المركبات المتصلة. وأعلنت فورد أيضاً عن اختيار منصة «جوجل كلاود» مزوداً مفضلاً للخدمات السحابية للاستفادة من خبرات جوجل العالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وبموجب الشراكة الجديدة التي تستمر لمدة ستة أعوام، وبدءاً من عام 2023، ستكون ملايين السيارات المستقبلية من فورد ولينكون وبجميع فئاتها مزودة بنظام التشغيل «أندرويد» وتطبيقات وخدمات مدمجة من جوجل.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار المتواصل، تعتزم فورد وجوجل تأسيس مجموعة عمل تعاونية جديدة تحمل اسم Team Upshift وتستفيد من مهارات وأصول الشركتين لدفع عجلة تحوّل فورد وإطلاق التجارب الحصرية المصممة خصيصاً للعملاء وتوفير الفرص القائمة على البيانات. ويشمل ذلك مشاريع تتنوع بين تطوير تجارب تجارية جديدة عند شراء المركبات، وابتكار تجربة ملكية جديدة تقوم على البيانات، والكثير غير ذلك.

وقال جيم فارلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـشركة فورد موتور كومباني: «تشهد فورد واحداً من أكبر التحولات وأهمها في تاريخها من خلال المركبات الكهربائية والمتصلة وذاتية القيادة. ويأتي التعاون بين جوجل وفورد ليرسي الأسس لقاعدة ابتكار رائدة توفر للعملاء تجربة فائقة وترتقي بالحداثة في أعمالنا إلى آفاق جديدة».

من جهته، قال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل و«ألفابت»: «أرست فورد أسس الابتكار في قطاع صناعة السيارات منذ قرابة 120عاماً، بدءاً من خط التجميع المتحرك وصولاً إلى أحدث تقنيات مساعدة السائق. ونفخر بالعمل معاً على تطبيق أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والحوسبة والمنصات السحابية التي تقدمها جوجل لمساعدة فورد في تحويل أعمالها وتطوير تقنيات المركبات المتقدمة للحافظ على سلامة العملاء وإبقائهم على اتصال دائم أثناء تنقلهم».

وبصفتها مزوداً مفضلاً للخدمات السحابية بدءاً من أواخر هذا العام، ستقوم جوجل بمساعدة فورد على الاستفادة من منصة «جوجل كلاود» الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتقنيات تحليل البيانات لتسريع وتيرة تحولها الرقمي وتحديث عملياتها التشغيلية ودعم تقنيات المركبات المتصلة من خلال منصة الخدمات السحابية العالمية الموثوقة والآمنة من جوجل.

وبدءاً من العام 2023، سيبدأ عملاء فورد ولينكون حول العالم بالاستفادة من التجارب الرقمية الاستثنائية القائمة على نظام تشغيل «أندرويد»، إضافة إلى تطبيقات جوجل وخدماتها المدمجة، والتي تشمل نظام الخرائط عالمي المستوى والتقنيات الصوتية مثل: «مساعد جوجل» و«خرائط جوجل»، و«جوجل بلاي».

وبوجود نظام أندرويد في السيارات، يمكن لشركة فورد والمطورين من الأطراف الخارجية بناء تطبيقات توفر للمستخدمين تجارب قيادة مخصصة ودائمة التطوير.